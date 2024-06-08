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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 أسرى في النصيرات وسط غزة

2024-06-08 | 06:50
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الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 أسرى في النصيرات وسط غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 أسرى في النصيرات وسط غزة

أعلن جيش الإحتلال تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وقال الجيش إنه  "تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات."

ووصفت حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين:  نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، قائلا إن حماس اختطفتهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر.

كان جيش الإحتلال، قد قال في وقت سابق إنه يستهدف البنية التحتية لمسلحين في منطقة النصيرات بغزة، وذلك في إعلان غير معتاد عن "عملية جارية".

وسمع دوي انفجارات عنيفة جدا في مخيم النصيرات، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المخيم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية خبرا مفاده أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية شارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع.

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 أسرى في النصيرات وسط غزة

عربي و دولي

إسرائيل

النصيرات

غزة

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Aljadeed
وزير الحرب الإسرائيلي: عملية لقواتنا نجحت بتحرير 4 أسرى لدى حماس بعد تبادل كثيف للنار في النصيرات وسنواصل عملياتنا لتحرير بقية الأسرى
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