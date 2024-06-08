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عربي و دولي

بعد تحرير 4 رهائن لدى حماس.. غانتس يتخذ قرارا بشأن استقالته

2024-06-08 | 07:27
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بعد تحرير 4 رهائن لدى حماس.. غانتس يتخذ قرارا بشأن استقالته
بعد تحرير 4 رهائن لدى حماس.. غانتس يتخذ قرارا بشأن استقالته

قرر عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقده الليلة للإعلان عن استقالته.

وحسب مصادر فإن قرار غانتس تأجيل المؤتمر الصحفي يأتي بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين لدى حماس.

وكان من المرتقب أن يلقي السياسي المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس كلمة في وقت لاحق اليوم السبت، كان يتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيها استقالته من حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومنح غانتس الشهر الماضي لنتانياهو مهلة حتى الثامن من يونيو للتوصل إلى استراتيجية واضحة للوضع في قطاع غزة.

ولم يقدم متحدثون باسم الوزير تفاصيل عن الكلمة المزمعة، لكن معلقين سياسيين في صحف إسرائيلية بارزة قالوا إنه من المتوقع أن يعلن استقالته.

وكان من شأن رحيل غانتس أن يفقد نتنياهو دعم كتلة الوسط التي ساعدت في توسيع الدعم للحكومة في إسرائيل والخارج، وسط تزايد الضغوط الدبلوماسية والمحلية بعد ثمانية أشهر من اندلاع حرب غزة.

بعد تحرير 4 رهائن لدى حماس.. غانتس يتخذ قرارا بشأن استقالته

عربي و دولي

غانتس

نتنياهو

إسرائيل

غزة

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