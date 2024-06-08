نتنياهو: عملية تحرير المحتجزين من النصيرات كانت معقدة تطلبت شجاعة ونفذت بطريقة غير مسبوقة

أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، السبت، على ضرورة الوحدة في مواجهة التحديات الكبرى، مناشداً عضو مجلس الحرب بيني غانتس بعدم ترك حكومة الطوارئ. وفي ردّه، شدّد غانتس على أهمية المسؤولية في اتخاذ القرارات الصحيحة والاستمرار فيها. وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت".