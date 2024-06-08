نتنياهو: عملية تحرير المحتجزين من النصيرات كانت معقدة تطلبت شجاعة ونفذت بطريقة غير مسبوقة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين يبن حكومة بنيامين نتنياهو وحركة حماس.
كرر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم السبت، دعم واشنطن لكييف في تصديها للهجوم الروسي، محذرا من أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا.
أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، السبت، على ضرورة الوحدة في مواجهة التحديات الكبرى، مناشداً عضو مجلس الحرب بيني غانتس بعدم ترك حكومة الطوارئ. وفي ردّه، شدّد غانتس على أهمية المسؤولية في اتخاذ القرارات الصحيحة والاستمرار فيها. وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت".