أبو عبيدة: إسرائيل قتلت بعض الرهائن في عملية النصيرات

وفي منشور له على منصة تليغرام، قال الناطق باسم القسام "العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".

ووصف ما قام به قوات العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات بالجريمة وأن المحتجزين الإسرائيليين هم أول من تضرر.

وأضاف "ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية"، مشيرا إلى أن "العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم".