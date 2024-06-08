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عربي و دولي

أبو عبيدة: إسرائيل قتلت بعض الرهائن في عملية النصيرات

2024-06-08 | 13:49
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أبو عبيدة: إسرائيل قتلت بعض الرهائن في عملية النصيرات
أبو عبيدة: إسرائيل قتلت بعض الرهائن في عملية النصيرات

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، يوم السبت، إن بعض الرهائن قتلوا في العملية الإسرائيلية لتحرير محتجزين في مخيم النصيرات ومناطق مجاورة بوسط غزة.

وفي منشور له على منصة تليغرام، قال الناطق باسم القسام "العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".

ووصف ما قام به قوات العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات بالجريمة وأن المحتجزين الإسرائيليين هم أول من تضرر.

وأضاف "ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية"، مشيرا إلى أن "العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم". 

أبو عبيدة: إسرائيل قتلت بعض الرهائن في عملية النصيرات

عربي و دولي

أبو عبيدة

حركة حماس

إسرائيل

عملية النصيرات

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