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عربي و دولي

بعد إصابتهما بصواريخ .. اشتعال النار بسفينتين قبالة سواحل عدن في اليمن

2024-06-09 | 01:24
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بعد إصابتهما بصواريخ .. اشتعال النار بسفينتين قبالة سواحل عدن في اليمن
بعد إصابتهما بصواريخ .. اشتعال النار بسفينتين قبالة سواحل عدن في اليمن

ذكرت وكالتان بحريتان بريطانيتان ​اليوم أن النار شبت في سفينتين بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة نقل بضائع ترفع علم أنتيجوا وبربودا أصيبت بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، مضيفة أن حريقا شب على متن السفينة لكن تمت السيطرة عليه.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المتحدة إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.

وقال أمبري في مذكرة إرشادية "كانت السفينة تتجه نحو الجنوب الغربي على طول خليج عدن بسرعة 8.2 عقدة عندما أصيبت المحطة الأمامية بصاروخ. شب حريق لكن تم إخماده".

وأضافت "شوهد صاروخ ثان لكنه لم يصيب السفينة. وقام أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة بإطلاق النار على السفينة خلال الواقعة".

وقالت أمبري إن السفينة غيرت مسارها إلى الميناء بسرعة متزايدة، مضيفة أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وفي سياق منفصل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة عن واقعة أخرى على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن.

وذكرت في مذكرة إرشادية "أبلغ القبطان بإصابة السفينة بقذيفة مجهولة في (منطقة) بمؤخرة السفينة، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق ويجري تقييم الضرر".

وأضافت أن السفينة لم تبلغ عن أي إصابات وتواصل طريقها إلى الميناء التالي.

بعد إصابتهما بصواريخ .. اشتعال النار بسفينتين قبالة سواحل عدن في اليمن

عربي و دولي

سفينة

عدن

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