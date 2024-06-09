خارطة طريق اميركية- فرنسية: لانهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.. ولوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ودعت فرنسا والولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ، مؤكدتان على "ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ودون شروط مسبقة."

وبحسب البيان : "يؤكد الرئيسان بايدن وماكرون مجدداً على قلقهما الشديد إزاء الأزمة الإنسانية المروعة في غزة، ويطالبان بإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين وتأمين وصول إنساني مستدام ودون عوائق عبر جميع الطرق المؤدية إلى غزة وداخلها."

كما يؤكدان مجدداً على ضرورة أن "تبذل إسرائيل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني بشكل فعال. ويؤكدان مجدداً على التزامهما بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

وحول الوضع في لبنان ، اشار البيان الى ان الرئيسين الاميركي والفرنسي يؤكدان "بشكل خاص على الأهمية القصوى للحفاظ على استقرار لبنان وتهدئة الأوضاع على الخط الأزرق، وسيعملان معاً لتحقيق هذا الهدف. ويدعو البلدان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701."

تابع البيان، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة على "الحاجة الملحة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي الذي دام 18 شهراً في لبنان والمضي قدمًا دون مزيد من التأخير في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار الاقتصاد اللبناني وإرساء أسس التعافي والنمو الشامل المستدام."