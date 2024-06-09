وزير الخارجية القطري: لانزال نشاهد عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب على القطاع

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى ان "التحديات الإقليمية والدولية تفرض علينا بذل المساعي لمواجهة آثارها"، معتبرا أنه "يجب الضغط لوقف إطلاق النار بغزة لأنها نواة التوتر والمخاطر في البحر الأحمر".