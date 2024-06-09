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عربي و دولي

وزير الخارجية الايراني: ملتزمون باستخدام قوتنا لخلق ردع ضد "اسرائيل"!

2024-06-09 | 07:04
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وزير الخارجية الايراني: ملتزمون باستخدام قوتنا لخلق ردع ضد &quot;اسرائيل&quot;!
وزير الخارجية الايراني: ملتزمون باستخدام قوتنا لخلق ردع ضد "اسرائيل"!

أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، أن "بلاده ملتزمة باستخدام قوتها لخلق ردع ضد إسرائيل في ظل الظروف غير المستقرة بالمنطقة"، كاشفا عن "تحرك بلاده في حال نشبت الحرب مع لبنان".

واشار باقري في مقابلة مع قناة "سي إن إن التركية" خلال زيارته الحالية إلى ترکیا، الى ان "الكيان الصهيوني يزعزع استقرار المنطقة ويعلم الصهاينة أنه عندما يتعرض استقرار وأمن المنطقة للتهديد فإن إيران تستخدم قوتها بحكمة لتأدیب الكيان وإعادة الاستقرار الإقليمي".

ولفت إلى أن "الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة هي من أكثر الحقائق المؤلمة في يومنا هذا".

وأوضح أنه "يجب على جميع الحكومات أن تبذل الجهود لوقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة. وتقع على عاتق الدول الإسلامية، وخاصة الدول الإسلامية الـ8 النامية، هناك مسؤوليات جسيمة للغاية في هذه الفترة الحساسة".

وعن الوضع المرتقب بخصوص تصاعد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، أعلن باقري تحدي إسرائيل وقال: "عليهم ألا ينسوا الهزيمة في عام 2006. إذا كانوا يريدون السقوط من المستنقع في غزة إلى البئر اللبنانية فإننا لا ننصحهم بذلك".

وفي سؤال عن أي دعم ستقدمه إيران في حال اندلعت الحرب في شمال إسرائيل، أجاب باقري: "لقد دعمنا دائما محور المقاومة ضد المضايقات والجرائم والمحاولات التي يقوم بها الصهاينة. وسوف نستمر في دعمها من الآن فصاعدا. ومن واجب كل حر وكل فرد مسلم وكل دولة إسلامية أن ينصر الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الصهاينة المحتلين".

واضاف، "إذا نظرتم إلى التاريخ قبل سنوات قليلة، سترون وضع الصهاينة وهزيمتهم في حرب الـ 33 يوما (حرب تموز 2006) التي اضطروا فيها إلى الانسحاب من جنوب لبنان. ولا ننصح الصهاينة أبدا أن يستعيدوا الهزيمة الثقيلة التي عانوا منها أمام محور المقاومة حينذاك وإذا كان الصهاينة يريدون السقوط من مستنقع غزة إلى البئر اللبنانية فلا ننصحهم بذلك".
وزير الخارجية الايراني: ملتزمون باستخدام قوتنا لخلق ردع ضد "اسرائيل"!

عربي و دولي

الخارجية الايرانية

علي باقري كني

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