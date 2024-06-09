وكالة مهر: مجلس صيانة الدستور وافق على أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية!

أفادت وكالة "مهر" الايرانية نقلا عن مصادر بأن "علي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وحجة الإسلام مصطفى بورمحمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، قد تم تأهيلهم من قبل مجلس صيانة الدستور وتمت الموافقة عليهم".