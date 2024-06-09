ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات تشريعية في 30 حزيران

مصادر دبلوماسية للجديد: فريقا عمل كل من الرئيسين بايدن وماكرون سيكونان حاضران في القمة الاميركية الفرنسية حيث سيجتمعان لمناقشة الوضع الراهن لحرب غزة وللوضع اللبناني من الرئاسة إلى الحدود