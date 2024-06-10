المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو: خلال الليل دوت صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة بدون طيار عبرت من لبنان وعلى ما يبدو لم تنجح محاولة اعتراضها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية".
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد غداة إعلانه حل الجمعية الوطنية، أنه "يثق بقدرة الفرنسيين على القيام بالخيار الأنسب" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة "فرانس برس".
نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن دبلوماسي غربي تأكيده أن "جميع حكومات الدول الكبرى بالغرب لا تقيم علاقات مع وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف"، مشيرا الى انه "بعد استقالة الوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت لم يبق في دائرة صنع القرار من نرى بأنه شريك سوى وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت".