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عربي و دولي

الجيش الاميركي يعلن استئناف إنزال المساعدات جواً في القطاع

2024-06-10 | 01:48
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الجيش الاميركي يعلن استئناف إنزال المساعدات جواً في القطاع
الجيش الاميركي يعلن استئناف إنزال المساعدات جواً في القطاع

أعلن الجيش الأميركي أن "طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة أمس الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة".

واكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن عملية الإنزال الجوي وفرت "مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".

وأضافت "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة التي قدمها الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".

وتابعت سنتكوم "تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءا من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة".
الجيش الاميركي يعلن استئناف إنزال المساعدات جواً في القطاع

عربي و دولي

طائرة أميركية

مساعدات

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