الجيش الاميركي يعلن استئناف إنزال المساعدات جواً في القطاع

أعلن الجيش الأميركي أن "طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة أمس الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة".

