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عربي و دولي

وول ستريت جورنال: إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية

2024-06-10 | 03:00
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وول ستريت جورنال: إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية".

وأوضحت أن "الاتفاق المحتمل يأتي ضمن حزمة ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض، واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة، وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت "وول ستريت جورنال" إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "المعاهدة تهدف إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن".

وذكرت الصحيفة أن "مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأميركية وشركائها في المنطقة، مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن، من خلال منع الصين من بناء قواعد في السعودية أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض".
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية

عربي و دولي

السعودية

اميركا

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