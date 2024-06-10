إعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه " مرجليوت"

المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو: خلال الليل دوت صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة بدون طيار عبرت من لبنان وعلى ما يبدو لم تنجح محاولة اعتراضها