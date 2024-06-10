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عربي و دولي

بلينكن يبدأ من القاهرة زيارة للمنطقة وسط مساعي لإتفاق في غزة

2024-06-10 | 04:13
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بلينكن يبدأ من القاهرة زيارة للمنطقة وسط مساعي لإتفاق في غزة
بلينكن يبدأ من القاهرة زيارة للمنطقة وسط مساعي لإتفاق في غزة


يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين زيارة إلى مصر يتبعها بأخرى إلى "إسرائيل"، على أن يتوجه خلال الأسبوع إلى الأردن وقطر في مسعى يهدف الى التوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتعد هذه الجولة الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة قبل أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت في "إسرائيل" بوقت لاحق اليوم، وفقا لبرنامج أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية.
وتهدف هذه الزيارة إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار الماضي.
وتأتي رحلة بلينكن في الوقت الذي أعلن فيه الوزير "الإسرائيلي" بيني غانتس استقالته أمس الأحد من حكومة الطوارئ التي يترأسها بنيامين نتنياهو، مما يعني انسحاب القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط من الائتلاف الحاكم الذي يهيمن عليه الآن اليمين المتطرف.
ولن يشكل انسحاب حزب غانتس تهديدا مباشرا للحكومة، لكن استقالته قد تطرح تعقيدا جديدا للجهود الدبلوماسية الأميركية حيث ستزيد من اعتماد نتنياهو على المتطرفين بينما لا تلوح نهاية في الأفق لحرب غزة ويحتمل حدوث تصعيد في القتال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
كما تأتي هذه الجولة بعد عملية عسكرية "إسرائيلية" دموية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بمساعدة أميركية أول أمس السبت أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا معظهم من النساء والأطفال مقابل استعادة 4 أسرى "إسرائيليين".

بلينكن يبدأ من القاهرة زيارة للمنطقة وسط مساعي لإتفاق في غزة

عربي و دولي

غزة

أنتوني بلينكن

إسرائيل

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