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'القناة 12" عن وزير المالية "الإسرائيلي" سموتريتش: نحن في حرب بغزة خلال العامين المقبلين
2024-06-10 | 04:52
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'القناة 12" عن وزير المالية "الإسرائيلي" سموتريتش: نحن في حرب بغزة خلال العامين المقبلين
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'القناة 12" عن وزير المالية "الإسرائيلي" سموتريتش: نحن في حرب بغزة خلال العامين المقبلين
عربي و دولي
12"
المالية
"الإسرائيلي"
سموتريتش:
العامين
المقبلين
العودة الى الأعلى
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية المصري على هامش إجتماع وزراء خارجية منظمة "بريكس" في روسيا
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