القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية المصري على هامش إجتماع وزراء خارجية منظمة "بريكس" في روسيا

وفد "القوات" الذي يضم النائبين بيار بو عاصي وملحم رياشي وعضو الهيئة التنفيذية جوزف جبيلي التقى في الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية صالح الخليفي ومن المقرر أن يلتقي غداً رئيس الحكومة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني