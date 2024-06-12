الجيش الأميركي يدمّر منصتي إطلاق "صواريخ كروز" للحوثيين

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى -فجر اليوم الأربعاء- عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.