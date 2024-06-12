الجيش الأميركي يدمّر منصتي إطلاق "صواريخ كروز" للحوثيين
أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى -فجر اليوم الأربعاء- عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت القيادة الوسطى -في بيان- إن منصتي الإطلاق شكلتا تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تبحر بالمنطقة.
وأكد البيان أن القوات الأميركية ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن في منطقة البحر الأحمر.