إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!

وفي إحدى الرسائل المزعومة، أشار السنوار إلى أن ما حدث في السابع من تشرين الأول لم يكن يجب أن يحدث.

وقال تعليقاً على إحتجاز "إسرائيليين" في السابع من أكتوبر، "لقد خرجت الأمور عن السيطرة واقترف عناصرنا هذا الأمر، وما كان ينبغي أن يحدث ذلك" وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء.