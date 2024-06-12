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عربي و دولي

إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!

2024-06-12 | 05:02
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إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!
إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!

مع دخول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة شهرها التاسع وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 37 ألف، أثارت الرسائل المسربة عن يحيى السنوار العديد من التساؤلات، رغم نفي حركة حماس لصحتها.

وفي إحدى الرسائل المزعومة، أشار السنوار إلى أن ما حدث في السابع من تشرين الأول لم يكن يجب أن يحدث.

وقال تعليقاً على إحتجاز "إسرائيليين" في السابع من أكتوبر، "لقد خرجت الأمور عن السيطرة واقترف عناصرنا هذا الأمر، وما كان ينبغي أن يحدث ذلك" وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء.  

إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!

عربي و دولي

يحيى السنوار

حماس

إسرائيل

غزة

حرب غزة

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