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عربي و دولي

مستجدات مقترح التهدئة: درس لرد حماس.. وبلينكن وصل إلى قطر

2024-06-12 | 08:26
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مستجدات مقترح التهدئة: درس لرد حماس.. وبلينكن وصل إلى قطر
مستجدات مقترح التهدئة: درس لرد حماس.. وبلينكن وصل إلى قطر

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى قطر، الوسيط الرئيسي، لإجراء محادثات في وقت قدمت حركة حماس ردها على اقتراح قادته واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة.

وسيلتقي بلينكن، الذي يقوم بجولة تشمل أربع دول في الشرق الأوسط لدفع حماس لقبول اقتراح هدنة، بالقيادة العليا في قطر التي نقلت رسائل إلى الحركة الفلسطينية المسلحة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الدوحة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراءه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر.

واقترحت حماس في وقت متأخر من الثلاثاء تعديلات ردا على الخطة التي قدمها الرئيس جو بايدن في 31 آيار، تشمل جدولا زمنيا لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات العدوالإسرائيلي من غزة، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي للحركة.  

مستجدات مقترح التهدئة: درس لرد حماس.. وبلينكن وصل إلى قطر

عربي و دولي

أنتوني بلينكن

حركة حماس

إسرائيل

هدنة غزة

مقترح بايدن

الولايات المتحدة الأميركية

قطر

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