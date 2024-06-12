أمير الكويت يوصي بمحاسبة المسؤولين عن حريق "المنقف"
وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.
وبعث أمير الكويت ببرقيات تعازي لأسر ضحايا الحريق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وأعرب الشيخ صباح الأحد، عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل سائلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.