بلينكن: رد حماس يتضمن مقترحات غير قابلة للتنفيذ

وأضاف في مؤتمر صحفي في الدوحة، أن بعض مقترحات حماس في الرد تتجاوز ما قبلته الحركة في السابق في محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بلينكن الذي لم يفصح عن تلك التغييرات، إن الولايات المتحدة ووسطاء آخرين سيحاولون "ابرام هذا الاتفاق".

من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن هناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار غزة هو الطريقة المثلى لسد الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف الوزير القطري "نشهد تحولا في هذا الصراع في الفترة الماضية وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب"، وأشار عند سؤاله عن التزام إسرائيل وحماس بالمقترح الحالي أنه يتعين الضغط على كلا الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق.