الأمم المتحدة: عدد المهجرين قسراً حول العالم حطّم رقماً قياسياً

أعلنت الأمم المتحدة، أنّ إجمالي عدد المهجّرين قسراً حول العالم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية نيسان الفائت 120 مليون شخص، في عدد قياسي لا ينفك يتزايد ويمثّل "إدانة فظيعة لحالة العالم"، بحسب "فرانس برس".



وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الـ12 على التوالي إلى مستوى قياسي، إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم.