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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة
2024-06-13 | 02:53
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة
عربي و دولي
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مغلقة
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