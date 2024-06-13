باقري كني: يجب وقف الابادة الجماعية في القطاع

اكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، أن " إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة ولديهما مسؤوليات لتعزيز الأمن فيها"، مشيرا الى ان "ما يحدث في غزة جريمة حرب ويجب أن نقف ضد الإبادة الجماعية هناك".