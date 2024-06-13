القناة 14 العبرية: هجوم مشترك استمر لمدة نصف ساعة أطلق حزب الله حوالي 150 صاروخًا وطائرة بدون طيار وصواريخ مضادة للدروع

باسيل: بالنسبة لتحويل الحوار عرفاً قبل انتخاب اي رئيس فهناك استعداد عند بري والجميع بالاعلان بأن الحوار ليس قاعدة بل ان هناك ظرفاً استثنائياًً يقتضي انتخاب الرئيس