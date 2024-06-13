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اعلام عبري : صافرات الإنذار تدوي في المنطقة الواقعة شمال شرق صفد وفي الجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة
2024-06-13 | 09:40
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اعلام عبري : صافرات الإنذار تدوي في المنطقة الواقعة شمال شرق صفد وفي الجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة
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