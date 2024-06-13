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ماكرون: اتفقنا على قمة فرنسية - أميركية - إسرائيلية لبحث خارطة طريق لنزع التوتر على حدود لبنان
2024-06-13 | 13:31
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ماكرون: اتفقنا على قمة فرنسية - أميركية - إسرائيلية لبحث خارطة طريق لنزع التوتر على حدود لبنان
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