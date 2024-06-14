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وسائل اعلام اسرائيلية: اندلاع حريق في أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان
2024-06-14 | 01:32
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وسائل اعلام اسرائيلية: اندلاع حريق في أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان
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