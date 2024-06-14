المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية
اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ان مقاتليها استهدفوا فجر اليوم اعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بالمسيرات.
وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان "مجاهدوها استهدفوا فجر اليوم السبت الموافق 14 - 6 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ورفح ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل."