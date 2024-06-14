المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان "مجاهدوها استهدفوا فجر اليوم السبت الموافق 14 - 6 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ورفح ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل."