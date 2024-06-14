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وزير العمل مصطفى بيرم للجديد: لا نخجل من طلب الحق بالمسائل المرتطبة بحقوق الإنسان وسنستمر في متابعة ملف المناضل جورج عبدالله
وزير العمل مصطفى بيرم للجديد: لا نخجل من طلب الحق بالمسائل المرتطبة بحقوق الإنسان وسنستمر في متابعة ملف المناضل جورج عبدالله
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2024-06-14 | 03:29
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النيران تندلع في مستوطنة المطلة عقب استهدافها بعدد من الصواريخ المضادة للدروع
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