بسبب شدة الأمواج.. الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتا مرة أخرى بسبب شدة الأمواج.

وأوضح المسؤولون أنه سيتم نقل الرصيف العائم بعد ذلك إلى "إسرائيل".

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تأتي جراء مخاوف من احتمال تضرر الرصيف العائم مرة أخرى بفعل شدة الأمواج.

وستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع، التي يتم فيها إعادة نظام الرصيف والجسر الهش، المعروف باسم الخدمات اللوجستية المشتركة على شاطئ غزة.

في هذه الأثناء، تم تعليق عمليات توزيع المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على الرصيف لعدة أيام.