الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الإطار "الثلاثي".. غالانت يهاجم فرنسا وخارجية "إسرائيل" تعلّق

2024-06-14 | 09:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الإطار &quot;الثلاثي&quot;.. غالانت يهاجم فرنسا وخارجية &quot;إسرائيل&quot; تعلّق
الإطار "الثلاثي".. غالانت يهاجم فرنسا وخارجية "إسرائيل" تعلّق

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، أن "إسرائيل ترفض أن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

كما هاجم غالانت في تغريدة على موقع "إكس" فرنسا قائلا: "بينما نخوض حربا عادلة، دفاعا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل".
وأضاف غالانت: "لن تكون إسرائيل طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".
في السياق، قالت الخارجية الإسرائيلية إن "تصريحات غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أمس الخميس، أن "فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان".
وأكد ماكرون خلال قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا "لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف "اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".
الإطار "الثلاثي".. غالانت يهاجم فرنسا وخارجية "إسرائيل" تعلّق

عربي و دولي

فرنسا

جنوب لبنان

يوآف غالانت

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسائل اعلام اسرائيلية: اندلاع حريق في أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان
بالفيديو - صفد تحترق جراء هجمات حزب الله الصاروخية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق
10:18

أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق

رفضت أوكرانيا شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار وبدء المحادثات، ووصفتها بأنها منافية للمنطق وبمثابة استسلام، في حين قالت واشنطن إن بوتين لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام.

10:18

أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق

رفضت أوكرانيا شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار وبدء المحادثات، ووصفتها بأنها منافية للمنطق وبمثابة استسلام، في حين قالت واشنطن إن بوتين لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام.

حماس: "إسرائيل" قتلت 2 من الأسرى بقصف على رفح
10:07

حماس: "إسرائيل" قتلت 2 من الأسرى بقصف على رفح

أعلنت حركة حماس، في فيديو موجه للإسرائيليين اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من الأسرى لديها بقصف للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح.

10:07

حماس: "إسرائيل" قتلت 2 من الأسرى بقصف على رفح

أعلنت حركة حماس، في فيديو موجه للإسرائيليين اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من الأسرى لديها بقصف للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024