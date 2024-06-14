الإطار "الثلاثي".. غالانت يهاجم فرنسا وخارجية "إسرائيل" تعلّق

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، أن "إسرائيل ترفض أن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

كما هاجم غالانت في تغريدة على موقع "إكس" فرنسا قائلا: "بينما نخوض حربا عادلة، دفاعا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل".

وأضاف غالانت: "لن تكون إسرائيل طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".

في السياق، قالت الخارجية الإسرائيلية إن "تصريحات غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أمس الخميس، أن "فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وأكد ماكرون خلال قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا "لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".