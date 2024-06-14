حماس: "إسرائيل" قتلت 2 من الأسرى بقصف على رفح

أعلنت حركة حماس، في فيديو موجه للإسرائيليين اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من الأسرى لديها بقصف للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقالت قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الفيديو "حكومتكم لا تريد أن تستعيد الأسرى إلا في توابيت".

وكانت حماس قالت في وقت سابق، إثر العملية الإسرائيلية لتحرير الأسرى في مخيم النصيرات، إن "إسرائيل" قتلت 3 من الأسرى لديها، رغم نجاحها في تحرير 4 أسرى.

وقالت كتائب القسام في مقطع مصور نشر عبر قناتها على تطبيق تلغرام، الأحد الماضي، إن 3 أسرى قتلوا، بينهم مواطن أميركي، في العملية العسكرية الإسرائيلية التي تم خلالها إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وذكرت كتائب القسام: "نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم ثلاثة أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأميركية".