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عربي و دولي

أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق

2024-06-14 | 10:18
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أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق
أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق

رفضت أوكرانيا شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار وبدء المحادثات، ووصفتها بأنها منافية للمنطق وبمثابة استسلام، في حين قالت واشنطن إن بوتين لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام.

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الجمعة إن الشروط التي أعلنها بوتين لبدء مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، "منافية للمنطق ومهزلة بالكامل".
وكتب بودولياك عبر وسائل التواصل الاجتماعي "نقول -مرة أخرى- إنه يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع اقتراحات روسيا بجدية"، مشددا على أن شروط بوتين بمثابة مقترح تعترف بموجبه أوكرانيا بالهزيمة وتتنازل عن سيادتها. وأضاف أنه "لا توجد إمكانية للتوصل إلى حل وسط" على أساس ما اقترحه بوتين.
وكان الرئيس الروسي قال اليوم الجمعة أمام كوادر وزارة الخارجية "عندما تبدأ كييف سحب قواتها فعلا من 4 مناطق (من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا) وتعلن رسميا تخليها عن مشروع الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سنصدر فورا أمرا لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات"، وسنضمن في الوقت ذاته انسحابا سلسا وآمنا للوحدات والتجمعات العسكرية الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن بلاده ستضمن سلامة القوات الأوكرانية المنسحبة، قائلا إن قمة سويسرا المخصصة للسلام في أوكرانيا والمقرر أن تنعقد غدا، تعد "خدعة لتشتيت انتباه الجميع".
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة في بروكسل أن بوتين لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام على أوكرانيا.


أوكرانيا ترفض شروط بوتين: منافية للمنطق

عربي و دولي

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