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عربي و دولي

إنتحار ضباط وجنود.. آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من إضطراب ما بعد الصدمة

2024-06-14 | 16:08
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إنتحار ضباط وجنود.. آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من إضطراب ما بعد الصدمة
إنتحار ضباط وجنود.. آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من إضطراب ما بعد الصدمة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن منظمة "نفغاشيم" الإسرائيلية أن آلاف الجنود الإسرائيليين يعودون من قطاع غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأضافت "جيروزاليم بوست" نقلا عن المنظمة أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.
وقبل أيام أفادت "الإذاعة الإسرائيلية" بانتحار جندي بعد تلقيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن 10 ضباط وجنود إسرائيليين انتحروا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.
كما أعلنت حركة حماس في وقت سابق، أنها أنقذت أسيرا إسرائيليا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة.
ومنتصف شهر آذار الماضي أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع جيش الاحتلال منذ طوفان الأقصى.
والشهر الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن استطلاعا داخليا في الجيش الإسرائيلي أظهر أن 42% فقط من الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة يريدون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء الحرب على غزة مقابل نسبة 49% سُجلت آب العام الماضي.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير من "إسرائيل" أن قوات الاحتياط بالجيش تعاني من نقص حاد في الجنود مع دخول الحرب شهرها التاسع، وبدأ الجيش الإسرائيلي البحث عن متطوعين للقتال بغزة.
 
إنتحار ضباط وجنود.. آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من إضطراب ما بعد الصدمة

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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