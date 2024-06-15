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عربي و دولي

أكثر من 1.5 مليون حاج يقفون بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم

2024-06-15 | 06:35
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أكثر من 1.5 مليون حاج يقفون بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم
أكثر من 1.5 مليون حاج يقفون بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يواصل حجاج بيت الله الحرام الوقوف بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وقد صلى ضيوف الرحمن الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وكانت السلطات السعودية أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف دول العالم، في ظل تزايد التحذيرات الرسمية بشأن حالة الطقس حيث أكدت وزارة الصحة أن ارتفاع درجات الحرارة يعتبر من أكبر تحديات الحج لهذا العام.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مشاهد جوية عبر حسابها بمنصة إكس، تظهر اكتساء جبل الرحمة باللون الأبيض، حيث غص بضيوف الرحمن وقد ارتفعت أيديهم للسماء ولهجت ألسنتهم بالدعاء، تأسيا برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع.
وتوافد الحجاج إلى مسجد نمرة بصعيد للاستماع إلى الخطبة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي.
ودعا الشيخ المعيقلي لأهل فلسطين مؤكدا أنهم في أذى عدو سفك الدماء ومنع ما يحتاجون إليه من ضروريات.
وقال المعيقلي "ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه".
وأكد الشيخ المعيقلي خلال الخطبة على أهمية وحدة صف المسلمين ونبذ الشقاق والفرقة.
كما حث على الإخلاص في العبادة خلال الحج مؤكدا أن شعيرة الحج تقتضي إخلاص العبادة لله و"ليس مكانا للشعارات السياسية والتحزبات، مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء المناسك بأمن وطمأنينة".
أكثر من 1.5 مليون حاج يقفون بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عربي و دولي

عرفات

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