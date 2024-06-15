الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

داخل المنطقة المحرمة.. "خطوات غريبة" من كوريا الشمالية

2024-06-15 | 07:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
داخل المنطقة المحرمة.. &quot;خطوات غريبة&quot; من كوريا الشمالية
داخل المنطقة المحرمة.. "خطوات غريبة" من كوريا الشمالية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، السبت، بأن الجيش الكوري الشمالي قام ببناء طرق وجدران داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الشمال والجنوب.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته، إن نشاطات البناء تجري شمال الخط العسكري لترسيم الحدود، الذي يمر عبر منتصف المنطقة منزوعة السلاح.
ويأتي ذلك في أعقاب حادثة وقعت الأسبوع الماضي، أطلقت خلالها القوات الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية بعدما عبر جنود كوريون شماليون لفترة وجيزة خط الترسيم العسكري. وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنّه من المحتمل أن يكون توغلا عرضيا.
وقال المصدر العسكري ليونهاب، السبت: "في الآونة الأخيرة، أقام الجيش الكوري الشمالي جدرانا وحفر الأرض وبنى طرقا في بعض المناطق بين خط ترسيم الحدود العسكرية وخط ترسيم المنطقة المنزوعة السلاح في الجهة الشمالية"، مضيفا أنه لا يعرف بالضبط ما كانوا يبنونه.
وردا على سؤال بشأن ما أوردته وكالة يونهاب، قال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه "يتابع ويراقب عن قرب نشاطات الجيش الكوري الشمالي"، مضيفا أن "مزيداً من التحليل ضروري".
وأشار إلى أنه لا يستطيع التصريح عن رد كوريا الجنوبية على هذه التصرّفات "لضمان سلامة الأفراد الذين سينفّذون عملية"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
داخل المنطقة المحرمة.. "خطوات غريبة" من كوريا الشمالية

عربي و دولي

كوريا الشمالية

الكورية الجنوبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول حكومي إيراني: السويد تفرج عن المسؤول الإيراني السابق حميد نوري
شاهد - سرايا القدس تبث صوراً لمقتطفات من حياة أسير إسرائيلي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السويد وإيران تنفذان إتفاقاً لتبادل السجناء
08:40

السويد وإيران تنفذان إتفاقاً لتبادل السجناء

قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي، السبت، إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.

08:40

السويد وإيران تنفذان إتفاقاً لتبادل السجناء

قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي، السبت، إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.

مقتل 3 إسرائيليين في مصر.. إليكم التفاصيل
08:39

مقتل 3 إسرائيليين في مصر.. إليكم التفاصيل

قتل 3 إسرائيليين، السبت، في حادث سير قرب شرم الشيخ في مصر، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

08:39

مقتل 3 إسرائيليين في مصر.. إليكم التفاصيل

قتل 3 إسرائيليين، السبت، في حادث سير قرب شرم الشيخ في مصر، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024