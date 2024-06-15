خامنئي يشدد على أهمية الانتخابات الرئاسية: صوتوا لمن هو أقرب للثورة

أكد علي خامنئي، المرشد الإيراني الأعلى، اليوم السبت، أنّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 28 الشهر الجاري "مهمة للغاية"، معتبراً أنّ المشاركة فيها تكتسب الأهمية بالدرجة الأولى، داعياً إلى بذل الجهود في البيئات الجامعية والأسرية وغيرها لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وبالتصويت لمن "هو أقرب إلى معايير الثورة وله القدرة على العمل وفقها". وأعرب خامنئي في لقاء مع النخب والحائزين على الميداليات العلمية عن أمله أن "يتحقق للبلاد ما فيه الخير والصلاح لها بسهولة ومن دون مشكلة".



