خامنئي يشدد على أهمية الانتخابات الرئاسية: صوتوا لمن هو أقرب للثورة
أكد علي خامنئي، المرشد الإيراني الأعلى، اليوم السبت، أنّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 28 الشهر الجاري "مهمة للغاية"، معتبراً أنّ المشاركة فيها تكتسب الأهمية بالدرجة الأولى، داعياً إلى بذل الجهود في البيئات الجامعية والأسرية وغيرها لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وبالتصويت لمن "هو أقرب إلى معايير الثورة وله القدرة على العمل وفقها". وأعرب خامنئي في لقاء مع النخب والحائزين على الميداليات العلمية عن أمله أن "يتحقق للبلاد ما فيه الخير والصلاح لها بسهولة ومن دون مشكلة".
وتعقد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ28 من الشهر الجاري، وهي انتخابات مبكرة تأتي إثر رحيل رئيسها إبراهيم رئيسي في 19 أيار الماضي، إثر حادث سقوط مروحية كان يستقلها برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين؛ خمسة منهم محافظون والآخر إصلاحي.