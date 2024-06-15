فرنسا.. احتجاجات بمدن كبرى ضد اليمين المتطرف

وانضمت جماعات مناهضة للعنصرية إلى نقابات فرنسية وائتلاف يساري جديد للاحتجاج في باريس وفي جميع أنحاء فرنسا ضد صعود اليمين القومي مع استمرار الحملات الانتخابية.

في باريس، تجمع المحتجون في ساحة الجمهورية قبل السير عبر شرق باريس، خوفاً من أن تسفر الانتخابات عن أول حكومة من أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.