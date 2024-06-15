جيش العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 8 من جنوده في رفح

وأوضح العدو أنّ من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 8 جنود لقوا حتفهم في "حادث خطير"، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

كما أشارت كتائب القسام في وقت سابق، "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينًا مركبًا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح ، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".