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عربي و دولي

بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى

2024-06-15 | 13:30
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بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى
بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى

أعلنت شبكة "سي إن إن"، السبت، قواعد المناظرة الأولى التي ستنظم بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب في إطار حملة انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، في 27 حزيران، والتي تستمر ساعة ونصف ساعة بدون جمهور.

وتجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق)، في موعد أبكر بكثير من المعتاد.

وكانت القناة قد اشارت في آيار إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور وهو ما يفضله بايدن.

وأعلنت السبت أن فريقي حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين للتعطيل.

وأوضحت الشبكة أنه "سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث"، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، "سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية".

والمناظرة، التي ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية، ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين.

بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

الرئاسة الأميركية

مناظرة ترامب وبايدن

أميركا

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