وزير الخارجية السعودي: نشجع على المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تشجع على المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وجاء ذلك أثناء رئاسته وفد "المملكة" في (قمة السلام في أوكرانيا)، في مدينة لوتسيرن السويسرية.



