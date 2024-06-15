وزير الخارجية السعودي: نشجع على المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تشجع على المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وجاء ذلك أثناء رئاسته وفد "المملكة" في (قمة السلام في أوكرانيا)، في مدينة لوتسيرن السويسرية.
إذ يبحث وزير الخارجية فيها مع قادة وممثلي الدول المشاركة سبل تحقيق السلام، وتكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة وتجنيب المدنيين المعاناة الإنسانية.
وقال وزير الخارجية السعودي أن أي عملية تفضي إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ستحتاج إلى المشاركة الروسية.