عملية القسام برفح.. إنتقادات إسرائيلية وتفاصيل جديدة تتكشّف

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن هناك انتقادات واسعة في صفوف ضباط قوات الاحتياط ضد القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح جنوبي قطاع غزة في كمين لحماس.

يأتي ذلك في حين كشفت وسائل إعلام ومصادر إسرائيلية عن تفاصيل جديدة بشأن الكمين، الذي أكدت القسام إنه تمثل في عملية مركّبة ضد آليات لجيش الاحتلال، بينها ناقلة جند، كانت متوغلة في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح وفُجرت في حقل ألغام.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن هناك شعورا بعد العملية بين ضباط في الاحتياط بأنه لا يوجد هدف واضح لعديد من المهام في قطاع غزة، وأن نمط عملية رفح برمتها يسير بشكل "غير مكتمل"، وكان يجب أن تتم بشكل أسرع.

كما نقل عن ضابط إسرائيلي قوله إن العمليات في رفح باتت في قلب الانتقادات في الميدان، وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة.

من ناحية أخرى، قالت "القناة الـ12 الإسرائيلية" إنه كان لدى الجيش الإسرائيلي كثير من الوقت ليستعد لمنع وقوع حوادث مثل استهداف ناقلة الجند في رفح.

وأضافت أن هناك عديدا من الأسئلة بشأن ما حدث لناقلة الجند، ولا شك في أن الجيش سيحقق في الأمر، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك قوات تخوض "حرب عصابات" في غزة وهي قادرة على إلحاق الأذى بالجيش، وفق تعبيرها.

كما كشفت "القناة الـ13 الإسرائيلية" عن أن الجيش لم ينجح على مدار ساعتين في تنفيذ أي عملية لإنقاذ الجنود في ناقلة الجند.

بدورها، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين إن شدة انفجار ناقلة الجند جعلت التعرف على جثث الجنود أمرا صعبا.



