هنية: لن يرى العدو من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والإنتماء

إنتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إعلان الجيش الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية مؤقتاً جنوبي قطاع غزة، لافتا إلى أن من قرر هذه السياسية لا يجب أن يبقى في منصبه.