هنية: لن يرى العدو من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والإنتماء

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصلحة السجون الروسية قولها إنه تم تحرير رهينتين في مركز احتجاز بمنطقة روستوف في جنوب روسيا دون أن يصابا بأذى، وتم قتل المحتجزين عندما اقتحمت القوات الخاصة المركز، الأحد.
إنتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إعلان الجيش الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية مؤقتاً جنوبي قطاع غزة، لافتا إلى أن من قرر هذه السياسية لا يجب أن يبقى في منصبه.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن وزير الحرب يوآف غالانت لم يعلم مسبقا "بالهدنة التكتيكية" في جنوب قطاع غزة والجيش اضطر لإصدار بيان توضيحي.