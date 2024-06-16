هنية: ردّ حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئة



قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الأحد، إن رد الحركة على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع مبادئ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكر هنية، في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى:



- نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم الوحشية التي مارسها الجيش الإسرائيلي في غزة.

- بدأت ملامح التفكك تظهر في حكومة العدو وبنيانه.

- الضفة والقدس تتعرضان لأبشع عمليات القمع والتنكيل الإسرائيلية.

- لن يروا من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة.

- بوادر نتائج عملية 7 أكتوبر تظهر في الاتجاهات كافة.

- المقاومة تواصل عملياتها البطولية رغم الدمار الكبير.

- نرى عجزا لدى قادة العدو وداعميه من الدول.

- الجبهة في لبنان وبقية الجبهات مرهونة بوقف الحرب في غزة.

- حماس أبدت مرونة عالية من أجل التوصل لاتفاق ينهي العدوان.

- إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المرونة.

- ردنا للوسطاء متوافق مع الأسس الواردة في مقترح بايدن للتهدئة.

- نتمسك بدور الوسطاء وأهمية الدور الذي يقومون به وإعطاء مدة كافية لإنجاز مهمتهم.

- الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل.

- الحركة جادة في التوصل إلى اتفاق يتضمن البنود الأربعة: وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة والإعمار وصفقة تبادل للأسرى.

