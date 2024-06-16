بن غفير يعلق على "الهدنة التكتيكية".. ويطالب بقرار

إنتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إعلان الجيش الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية مؤقتاً جنوبي قطاع غزة، لافتا إلى أن من قرر هذه السياسية لا يجب أن يبقى في منصبه.

كما دعا بن غفير إلى الخروج من المفهوم الأمني القديم ووقف النهج الجنوني والوهمي الذي لا يجلب لنا سوى المزيد من القتلى، وفق تعبيره.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الحرب يوآف غالانت لم يعلم مسبقا "بالهدنة التكتيكية" في جنوب قطاع غزة والجيش اضطر لإصدار بيان توضيحي.





الهدنة التكتيكية جنوبي غزة:



- أعلن الجيش الإسرائيلي عن "هدنة تكتيكية" في جنوبي قطاع غزة.

- زعم الجيش الإسرائيلي أن "الهدنة التكتيكية" تهدف للسماح بإيصال كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية.

- قال الجيش إن الهدنة ستبدأ في منطقة رفح الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وستظل سارية حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

- أضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الهدنات ستكون يوميا حتى إشعار آخر.

- الهدنة التكتيكية تجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.











