إنتهاء أزمة إحتجاز الرهائن في روسيا

ولم يتضح بعد عدد القتلى من بين محتجزي الرهائن الستة.وفي وقت سابق، قام عناصر من تنظيم "داعش" معتقلون في سجن في منطقة روستوف بجنوب روسيا باحتجاز حارسين رهينتين، حسب ما أعلنت إدارة السجون.وأفادت إدارة السجون في بيان بأن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال رقم 1.. في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين".وأضافت: "المؤسسة تعمل كالمعتاد، والوضع تحت السيطرة"، مبرزة أن جهات إنفاذ القانون طُلب منها التوجه إلى الموقع.كما ذكرت وكالة إنترفاكس، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن الرجال الذين احتجزوا رهينتين طالبوا بسيارة وفتح الطريق للخروج.