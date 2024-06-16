كوريا الجنوبية "ممتعضة" من تصرفات جارتها!

أفاد مصدر عسكري كوري جنوبي بأن "الجيش الكوري الشمالي يقوم بأنشطة بناء غير مبررة داخل المنطقة منزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف المصدر: "في الآونة الأخيرة، قام الجيش الكوري الشمالي ببناء الجدران وحفر الأرض وبناء الطرق في بعض المناطق بين خط ترسيم الحدود العسكرية (MDL) وخط الحد الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح".



وأردف أنه من "غير الواضح ما إذا كانت هذه الأنشطة تشير إلى نية لبناء جدار طويل في شمال خط ترسيم الحدود العسكرية أو مجرد إنشاء هياكل دفاعية في نقاط محددة".