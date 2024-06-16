"مستوطنات الشمال تحولت إلى قرى أشباح" .. هذا ما نشره الاعلام الاسرائيلي!

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "حزب الله يعمل بتطور أكبر من تطور إسرائيل".

وأضافت: "حزب الله أطلق حتى الآن نحو 6 ألاف صاروخ ومسيّرة في اتجاه الجليل ومستوطنات الشمال تحولت إلى قرى أشباح".



وأكملت وسائل إعلام إسرائيلية: "الدفاع الجوي لحزب الله نجح في اعتراض طائرات من دون طيار تابعة للجيش وتدميرها وهو أمر مقلق ومرهق".



وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّه جرى اعتراض هدف مشبوه فوق نهاريا والعملية تمت من دون انطلاق صفارات الإنذار.